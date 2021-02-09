Власти Тюменской области рассчитывают на восстановление рынка труда к четвертому кварталу

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области, где отмечен рост безработицы из-за пандемии, планируют вернуться к существовавшим до пандемии показателям на рынке труда к 4 кварталу 2021 года, сообщила журналистам директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич во вторник.
"Начиная с августа у нас уровень регистрируемой безработицы начал постепенно снижаться, снижение продолжается и в этом году. К четвертому кварталу 2021 года мы планируем выйти на параметры доковидного года", - сказала она.
Как пояснила Мазуркевич, для достижения этой задачи власти планируют организовывать стажировки для молодых специалистов, выпускников образовательных организаций и для людей, которые в течение трех лет не работали по своей специальности. Также власти создают временные рабочие места, помогают в профессиональном обучении и переобучении. Кроме того, в регионе реализуются нацпроекты "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости". В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 миллионов рублей.
Как сообщалось ранее, число жителей Тюменской области, зарегистрированных в качестве безработных, увеличилось почти в 5 раз в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за пандемии коронавирусной инфекции. На 1 января 2021 года в качестве безработных было зарегистрировано 20 014 человек, на 1 января 2020 года - 4 301 человек.