Власти Тюменской области рассчитывают на восстановление рынка труда к четвертому кварталу

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области, где отмечен рост безработицы из-за пандемии, планируют вернуться к существовавшим до пандемии показателям на рынке труда к 4 кварталу 2021 года, сообщила журналистам директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич во вторник.

"Начиная с августа у нас уровень регистрируемой безработицы начал постепенно снижаться, снижение продолжается и в этом году. К четвертому кварталу 2021 года мы планируем выйти на параметры доковидного года", - сказала она.