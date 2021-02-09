Уральская индустриальная биеннале пройдет в девяти городах и поселках

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Организаторы VI Уральской индустриальной биеннале назвали города, где будут организованы ее площадки. В их число вошли Челябинск, Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть, Кыштым, Сатка, а также поселки Черноисточинск в Свердловской области и Сокол в Челябинской, сообщили во вторник в группе биеннале во "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что биеннале пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге и городах Уральского федерального округа, но где именно - было неизвестно.

"Асбест, Нижний Тагил, Полевской, Сысерть и поселок Черноисточинск в Свердловской области, Кыштым, Сатка, Челябинск и поселок Сокол в Челябинской области станут площадками Уральской индустриальной биеннале в 2021 году. В течение полугода российские и иностранные художники приедут в населенные пункты знакомиться с городскими сообществами, уральским индустриальным наследием и производственными процессами действующих предприятий", - говорится в сообщении.

Всего организаторы получили более 20 заявок от муниципальных образований Свердловской и Челябинской областей. "Уральская биеннале впервые провела открытый конкурс для городов-участников программы. Основными критериями отбора стали индустриальный контекст города, активность местных сообществ, наличие местной команды единомышленников и партнеров", - отмечается в сообщении.

В результате художники создадут в пространстве принимающих городов или предприятий свои арт-объекты. В этом году они будут воплощать проекты при активном соучастии жителей города и городских сообществ. При этом гости городов смогут погрузиться в исторический и индустриальный контекст, увидеть созданные работы в рамках маршрутов биеннале.

"В местах реализации проекта командой биеннале проводится публичная образовательная программа, посвященная современному искусству и актуальному состоянию культуры", - рассказывают организаторы.

О биеннале

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, стартовал в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и стал проходить каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложат поразмышлять, в том числе, над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.