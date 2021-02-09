Югра в 2021 году получит более 100 произведений искусства из фондов Союза художников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный художественный музей Югры (Ханты-Мансийский автономный округ) в 2021 году впервые получит более 100 картин и скульптур, созданных советскими мастерами, сообщил во вторник ТАСС директор регионального департамента культуры Артур Латыпов. Это произведения искусства, принадлежавшие ранее Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), уточнила ТАСС главный хранитель государственного художественного музея Югры Надежда Сухорукова.

"В 2021 году государственный художественный музей Югры получит 108 произведений советских художников и скульпторов. Такое пополнение фонда будет впервые. Произведения переданы Министерством культуры РФ Ханты-Мансийскому автономному округу, все документы соответствующие подписаны", - сказал Латыпов.

По его словам, в составе коллекции - работы народных художников РСФСР Виктора Думаняна и Михаила Смирнова, лауреата государственной премии СССР Баходира Джалалова, народного художника Грузинской ССР Николая Канделаки, народного художника Армении Левона Токмаджяна и ряда других участников всесоюзных выставок 1960-1980 годов. Произведения посвящены трудовым свершениям и будням советского человека.

В свою очередь Сухорукова уточнила ТАСС, что данные 108 произведений искусства - часть фонда, принадлежавшего ранее Международной конфедерации союзов художников. "Там много картин 1960 годов, часть из них нуждаются в реставрации. Как только мы получим произведения искусства их осмотрят специалисты. После этого будет решено, что можно сразу же показать жителям и гостям Ханты-Мансийска", - сказала собеседница агентства.

В 2017 году Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации МКСХ, удовлетворив иск Минюста РФ. Обязанность по осуществлению ликвидации организации суд возложил на ее учредителя - Всероссийскую творческую общественную организацию "Союз художников России". Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников СССР в 1992 году.

Собрание государственного художественного музея Югры - единственного подобного музея в регионе - насчитывает свыше 500 экспонатов. Среди них иконы XV-XVI веков, картины Федора Рокотова, Василия Тропинина, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Василия Сурикова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина.