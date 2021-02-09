Буддисты на Урале покинули религиозный комплекс, находящийся в промзоне "Евраза"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Буддистская община единственного на Урале буддистского монастыря "Шедруб Линг", здания которого находятся в промышленной зоне компании "Евраз" на горе Качканар, покинули религиозный комплекс. Об этом журналистам сообщил замгубернатора Свердловской области Сергей Бидонько в ходе пресс-конференции во вторник.

"Со вчерашнего дня буддистская община выполнила свое обещание по соглашению. Они передают весь комплекс зданий "Евразу", что и было прописано. Задача была решить так, чтобы найти максимальный компромисс", - сказал он.

Он отметил, что с понедельника по четверг объект будет находиться под охраной предприятия. В конце недели на гору смогут приходить буддисты.

В 2016 году суд признал, что здания монастыря на горе построены незаконно и должны быть снесены, основатель комплекса отказывался это делать. Судебные приставы также не могли исполнить решение суда из-за отсутствия финансирования работ, которые оценивались в 1,5 млн рублей. В октябре 2019 года власти региона договорились с общиной о переезде на новое место до 2020 года, однако представители общины позднее высказали недовольство соглашением и отказались его выполнять. Власти провели еще несколько встреч с конфликтующими сторонами, чтобы не допустить принудительного выселения общины. В начале феврале буддисты сообщили о готовности покинуть комплекс.

Ранее Бидонько отмечал, что правительство и "Евраз" выполнили все, что предусмотрено соглашением - выделили земельный участок, привели в порядок дорогу к культовым сооружениям, а компания выделила деньги на обустройство буддистской общины на новом месте.

Храмовый комплекс был построен в 1995 году. Он состоит из двух ступ Пробуждения, храмового зала для проведения обрядов и медитаций, статуи Будды и Миларепы (один из учителей буддизма), дома для йоги, двух помещений для затворничества, чайного домика, учебного класса, библиотеки, хозяйственных, складских и жилых помещений.