В Свердловской области за неделю вернут к плановой помощи еще 12% коек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Еще 12% коек от общего числа задействованных в Свердловской области под работу с коронавирусом вернут к плановой медицинской помощи в ближайшую неделю. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба во вторник.

"Сейчас у нас 5 тыс. [для пациентов с коронавирусом] и мы планируем еще 600 коек в ближайшую неделю вернуть к плановой медицинской помощи. <…> Таким образом постепенно количество коек, связанных с ковидом, будем подходить к отметке в 4 тыс.", - сказал Креков.

Он отметил, что из 5 тыс. перепрофилированных под работу с новой коронавирусной инфекцией коек на данный момент свободны 2 тыс.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 73 тыс. В Свердловской области с ограничениями разрешены занятия спортом на открытых пространствах, работают фитнес-центры, разрешены пешие прогулки, работает ряд предприятий сферы услуг, например парикмахерские, введен масочный режим в общественных местах, в транспорте, работают магазины и ТЦ без ограничений по площади. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 15 февраля.