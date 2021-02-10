Владелец магазина на Ямале завысил цены на продукты на 286%

ТАСС, 10 февраля. Владелец продуктового магазина в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) завысил цены на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи на 286%. Об этом в среду сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратура Салехарда проверила соблюдение требований законодательства о ценообразовании на продукты питания в магазинах "Юбилейный-Гастроном", "Евросмак", "Фрукты-Овощи", "Арго", "Авангард". В ходе надзорных мероприятий в магазине "Юбилейный-Гастроном" установлен факт завышения практически в три раза цен на молоко, муку, сливочное масло, крупы и овощи (286 %)", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что прокурор в отношении индивидуального предпринимателя - собственника магазина - возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ ("Нарушение порядка ценообразования"). Коммерсанту назначен штраф в 50 тыс. рублей.