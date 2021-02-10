Бывшего челябинского вице-губернатора Косилова осудили за ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Аргаяшский районный суд Челябинской области в среду признал бывшего заместителя губернатора региона Андрея Косилова виновным в том, что он в 2019 году стал виновником аварии, в результате которой три человека получили травмы. Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, сообщили ТАСС в пресс-центре областной прокуратуры.

"Аргаяшский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Челябинска (Андрея Косилова - прим. ТАСС). Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). <…> Судом ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы и дополнительного наказания в виде лишения специального права управления транспортными средствами на срок два года", - сказали в прокуратуре.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших и взыскал с Косилова компенсации на общую сумму порядка 1,3 млн рублей.

В суде установлено, что 28 июля 2019 года Косилов, управляя автомобилем Lexus GX400 в Аргаяшском районе, ехал по автодороге в направлении села Байрамгулово. В месте, где обгон запрещен, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и одному из пассажиров Lada причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру - вред здоровью средней тяжести.

Косилов занимал пост замгубернатора Челябинской области с 1996 по 2010 год, затем возглавил агрохолдинг "Равис".