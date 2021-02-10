Представительство МИД в Екатеринбурге не получало документов о закрытии генконсульства США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Российская сторона пока не получала документы о закрытии генконсульства США в Екатеринбурге. Об этом сообщил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"Документов о том, что генконсульство США в Екатеринбурге будет закрыто, в представительство МИД России в Екатеринбурге не поступало", - сказал он.

Харлов добавил, что представительство МИД в Екатеринбурге находится в рабочем контакте с генеральном консульством США.

В декабре 2020 года США приняли решение закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге. Представитель МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что генконсульство США во Владивостоке может быть закрыто к середине весны.