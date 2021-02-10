На ремонт очистных сооружений в Свердловской области направят более 3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Строительство и реконструкция очистных сооружений будут проведены еще в 12 муниципалитетах Свердловской области до 2023 года включительно за 3,2 млрд рублей. Технологии, которые внедрят в инфраструктуру, улучшат качество очистки стоков и создадут условия для естественной реабилитации водоемов, сообщили в департаменте информационной политики региона в среду.

"В ближайшие три года современные системы очистки бытовых сточных ввод заработают еще в 12 свердловских муниципалитетах. <...> С 2021 по 2023 год включительно на строительство и реконструкцию систем канализования и очистки сточных вод в свердловских муниципалитетах будет направлено более 3,2 млрд рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что финансирование работ будет осуществляться при поддержке областного бюджета и средств госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В этом году будут введены в эксплуатацию очистные сооружения в пяти муниципалитетах области, продолжится строительство еще в нескольких городских округах. В городах Березовском и Ирбите приступят к первому этапу строительства объектов водоочистки, также будет подготовлена необходимая документация по сооружениям в городах Арамиле и Верхотурье.

В 2018 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству области обеспечить поэтапную замену водохозяйственной инфраструктуры в регионе из-за его высокого износа. За три года с участием областного бюджета современные системы канализования и очистки сточных вод были введены в эксплуатацию в городах Серове, Невьянске, Верхней Пышме, Атиге и ряде других территорий.