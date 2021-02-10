Суд не допустил привлечения экс-схимонаха Сергия к делу о признании прав на храм на Урале

В декабре митрополия обратилась в арбитражный суд с иском к администрации Среднеуральска о признании права собственности на здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области не допустил участия бывшего схимонаха Сергия в качестве третьего лица в деле о признании прав на здание храма в Среднеуральском женском монастыре, передает корреспондет ТАСС из зала суда.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

"Арбитражный суд определил в удовлетворении ходатайства Романова Николая Васильевича о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица <...> отказать", - сказала судья.

Ходатайство об участии Романова в деле в качестве третьего лица подала его адвокат Светлана Герасимова. По ее словам, Романов является фактическим застройщиком монастыря, что подтверждается выданным в июне 2009 года удостоверением от на тот момент митрополита Викентия. Этот факт подтвержден свидетельскими показаниями и другими доказательствами.

Старший юрисконсульт юридической службы Артем Клименко, который представляет митрополию в данном деле, возражал против удовлетворения ходатайства. По его словам, Сергий во время строительства монастыря выступал не как физического лицо, а как священнослужитель РПЦ, от имени епархии.

Администрация Среднеуральска, которая является ответчиком по делу, а также представители управления Росреестра по Свердловской области и регионального Минприроды - третьи лица - оставили решение по ходатайству на усмотрения суда. Суд назначил следующее заседание на 10 февраля.

О Николае Романове

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года, после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. Десятого сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Вину обвиняемый не признает.