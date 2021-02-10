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УрФУ инициировал обращение в оперштаб с просьбой вакцинировать иностранных студентов

По словам ректора Виктора Кокшарова, такое письмо уже написано и передано в федеральный штаб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Крупнейший вуз округа - Уральский федеральный университет (УрФУ) инициировал обращение в федеральный штаб с просьбой помочь организовать вакцинацию от коронавируса иностранных студентов и преподавателей. Об этом сообщил ТАСС в среду ректор вуза Виктор Кокшаров.

"На заседании Российского союза ректоров я попросил главу союза Виктора Садовничего обратиться к главе федерального оперативного штаба, чтобы решить вопрос о вакцинации иностранных студентов и преподавателей. Такое письмо написано, передано, мы ждем решения. Мы очень заинтересованы в том, чтобы начать вакцинацию иностранных студентов. Такая проблема есть, мы очень надеемся, что на федеральном уровне она будет решена", - сказал Кокшаров, отметив, что пока у вуза нет возможности прививать иностранных студентов, так как они не являются гражданами РФ.

Всего на данный момент в вузе обучаются более 4 тыс. иностранных студентов из 100 стран мира. Более двух тысяч из них сейчас живут в общежитиях университета.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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