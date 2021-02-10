Челябинские власти полностью покрыли дефицит областного бюджета 2020 года

ЧЕЛЯБИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Челябинские власти за счет остатков на счетах, а также облигационных займов и льготного кредита полностью покрыли дефицит регионального бюджета, который по итогам 2020 года составил 29,5 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного министерства финансов.

"По итогам 2020 года дефицит областного бюджета составил 29,5 млрд рублей. Это больше, чем изначально планировалось при формировании бюджета на 2020 год. Почти половину дефицита покрыли собственные остатки в размере 17,2 млрд рублей. Остальная сумма пришлась на облигационные займы и льготный бюджетный кредит", - говорится в сообщении.

По данным министерства, доходы областного бюджета за прошлый год составили 198 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом они выросли на 13%, по сравнению с планом на 2020 год - на 11%. Расходы по итогам года составили 227,5 млрд рублей, увеличившись почти на 30% по сравнению с 2019 годом и на 13% по сравнению с планом.

Доходы и расходы областного бюджета на 2021 год составят 186,4 и 208,9 млрд рублей соответственно. Дефицит запланирован на уровне 22,5 млрд руб.

В декабре 2020 года сообщалось, что дефицит бюджета 2021 года планируется покрывать за счет выпуска облигаций на 20 млрд рублей и банковских кредитов.