На Урале возбудили уголовное дело против начальника колонии за получение взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника исправительной колонии № 46 в Свердловской области за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области в среду.

"Следственным отделом по городу Невьянску СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-46 ГУ ФСИН России по Свердловской области и второго фигуранта, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и п."б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в крупном размере"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый начальник ИК-46 неоднократно получал через посредника денежные взятки за общее покровительство и попустительство по службе от ряда осужденных. "Указанные противоправные факты выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками областного управления ФСБ России совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального управления ФСИН. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершенных преступлений, сбору и закреплению доказательственной базы, а также установлению иных возможных преступных эпизодов и соучастников", - добавили в ведомстве.

Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки, сообщили в региональном СК.