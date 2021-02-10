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В Курганской области сняли введенные из-за непогоды ограничения на дорогах

Они действовали с 7 февраля

ТАСС, 10 февраля. Курганские власти сняли все ограничения движения грузовиков и автобусов, введенные ранее из-за непогоды в регионе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора области.

С 7 февраля движение грузовиков и автобусов по дорогам от межмуниципального до федерального значения на территории области было ограничено из-за гололеда. Позже движение на федеральных трассах было восстановлено из-за улучшения погодных условий, но работы по расчистке остальных дорог продолжались.

"Снимаются ограничения движения транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые были введены в Курганской области из-за атмосферного циклона. Последствия неблагоприятных природно-климатических явлений на дорогах устранены", - говорится в сообщении.

Причиной образования на дорогах региона снежного наката и наледи стал атмосферный циклон, принесший резкое потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега. 

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