В дорожно-эксплуатационном управлении Кировского района Екатеринбурга прошли обыски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Обыски проходят в дорожно-эксплуатационном управлении Кировского района Екатеринбурга. Прошла проверка муниципальных контрактов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Действительно, в дорожно-эксплуатационном управлении (ДЭУ) Кировского района прошли следственные действия. Проверяли муниципальные контракты", - сказал источник.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков задержан по подозрению в коррупции, а также, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Позже Лошаков был отпущен под подписку о невыезде. Также, по информации источника, в администрации Кировского района сотрудниками ФСБ были проведены обыски по делу о коррупции при ремонте дорог. 2 декабря 2020 года Кировский районный суд прекратил административное дело о нецелевом использовании бюджетных средств в отношении Лошакова, также являющегося фигурантом дела о коррупции.