В Югре возбудили дело по факту причинения двум детям тяжкого вреда здоровью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум малолетним детям в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Мальчик и девочка госпитализированы, на причастность к преступлению проверяются мать и ее сожитель, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По предварительным данным, 9 февраля с 16 до 17 часов (с 14 до 15 мск) в квартире одного из домов Сургута 1,5-месячный мальчик и 1,5-годовалая девочка получили телесные повреждения тяжелой степени в виде травм головы и других частей тела, с которыми госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на причастность к совершению преступления проверяются мать детей и ее сожитель - отец младшего ребенка, которые находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и следственно-оперативной группы.

Проверку по факту произошедшего проводит прокуратура ХМАО. В ходе нее будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления в отношении малолетних, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, эффективности проведенной ранее с семьей профилактической работы, а также полноте и своевременности проведения патронажа за ребенком первого года жизни. Также проверку проводит детский омбудсмен по ХМАО.