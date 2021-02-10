Вакцинацию от ротавируса включили в прививочный календарь на Ямале

ТАСС, 10 февраля. Вакцина от ротавирусной инфекции включена в прививочный календарь Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Привиться от инфекции можно бесплатно в любых клиниках региона, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов в своем официальном аккаунте в Instagram в среду.

"Получал много жалоб, что на Ямале нельзя привить детей от ротавируса. В государственных поликлиниках такой вакцины не было, а инфекция очень неприятная и опасная для малышей. Нам важно, чтобы все наши дети были здоровы, поэтому мы добавили вакцинацию от ротавирусной инфекции в наш прививочный календарь. Теперь привиться от нее можно будет везде абсолютно бесплатно", - сообщил он.

Губернатор подчеркнул, что на Ямале бесплатно вакцинируют от 21 болезни - туберкулеза, ветрянки, гриппа, пневмонии и других болезней. Кроме того, в регионе добавлена дополнительная ревакцинация от коклюша, в этом году будет введена прививка от вируса папилломы человека для девочек.

Симптомы ротавирусной инфекции - рвота, боли в животе, повышение температуры. Вспышки заражения ротавирусом традиционно фиксируются в осенне-зимний период, а также летом на курортах.