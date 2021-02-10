Курганские власти компенсируют бизнесу затраты на переезд специалистов из других регионов

ТАСС, 10 февраля. Курганские власти будут компенсировать предприятиям затраты на организацию переезда специалистов из других регионов по программе повышения мобильности трудовых ресурсов. В этом году участие в программе примут НПО "Курганприбор", ПАО "Курганмашзавод", АО "Кургансемена" и АО "Курганские прицепы", сообщили в пресс-службе губернатора в среду.

"В 2021 году в Курганской области начнет действовать новая подпрограмма по повышению мобильности трудовых ресурсов. Она поможет привлечь квалифицированных специалистов из других регионов. В рамках подпрограммы работодатели смогут получить компенсацию затрат на организацию переезда сотрудника. В этом году участие в подпрограмме по повышению мобильности примут четыре крупных предприятия нашего региона: АО "НПО "Курганприбор", ПАО "Курганмашзавод", АО "Кургансемена", АО "Курганские прицепы", - говорится в сообщении.

На реализацию программы власти получат из федерального бюджета в 2021-2023 годах 6 млн рублей. В частности, будут компенсироваться транспортные расходы предприятий, связанные с переездом нового сотрудника и членов его семьи, затраты на обустройство на новом месте жительства, оплату детского сада, аренду жилья, обучение или подтверждение квалификации, оплату дополнительно соцпакета.

"Безусловно, в приоритете будет компенсация затрат на переезд высококвалифицированных инженерно-технических кадров, работников сельского хозяйства, специалистов в области медицины, в которых нуждается регион", - цитирует пресс-служба начальника Главного управления по труду и занятости населения региона Игоря Ксенофонтова.

Также специалисты, которые переедут из других регионов, могут получить до 500 тыс. рублей на строительство и покупку нового дома, до 300 тыс. рублей - на возмещение первого взноса по ипотеке на приобретение квартиры и воспользоваться другими мерами поддержки в рамках проекта по привлечению в регион новых жителей "Курганская область зовет!".