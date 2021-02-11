IT-форум в Югре пройдет в смешанном формате

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 15-16 июня в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ХМАО) в смешанном формате. Большинство мероприятий планируется провести онлайн, сообщил ТАСС директор регионального департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин.

В марте 2020 года власти Югры из-за пандемии коронавируса приняли решение не проводить международный IT-форум стран БРИКС и ШОС. Он должен был состояться в 16-17 июня в Ханты-Мансийске.

"В 2021 году IT-форум пройдет в Ханты-Мансийске 15-16 июня. Планируется его провести в смешанном варианте - большинство мероприятий в режиме онлайн. При этом очно будут приглашены к участию ведущие эксперты в IT-сфере, модераторы, представители IT-компаний и почетные гости", - сказал Ципорин.

В нынешнем году участники обсудят и аспекты сохранения электронной информации, медийной грамотности населения, использования современных технологий для сохранения языков народов мира и развития языкового разнообразия в киберпространстве. Ципорин отметил, что в ходе IT-форума состоятся четвертая международная конференция "Инфофорум-Югра", третья международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО, выставка "Цифровые технологии для всех". По его словам, определено 15 приоритетных тематических направлений форума. В частности, "Искусственный интеллект", "Цифровая трансформация в условиях пандемии COVID-19", "Большие данные", "Безопасность в цифровой среде", "Умный город и его стандарты", "Цифровая трансформация образования", "Мое здоровье в едином цифровом контуре".

Как сообщили в четверг журналистам в департаменте общественных и внешних связей, подготовлены приглашения к участию в адрес дипломатического корпуса 25 стран, в числе которых представители Исландии, Кипра, Португалии, Хорватии. В частности, на форуме в рамках конференции "Информация и коммуникация в цифровую эпоху" планируется провести дискуссионный клуб Евразийского объединения женщин - региональных лидеров на тему "Трансформация занятости женщин во время пандемии и постковидный период. Цифровизация рабочих процессов", круглый стол по безопасности в информационной среде для молодежи.

По данным региональных властей, ожидается, что в конференции "Инфофорум-Югра" примет участие директор департамента международной информационной безопасности министерства иностранных дел России Андрей Крутских. Под его руководством состоится отдельная тематическая сессия, посвященная основным вызовам и угрозам в цифровом мире. Также совместно с БРИКС, ШОС, ОДКБ в год 20-летия подписания договора о дружбе и сотрудничестве России с Китаем планируется провести специализированную сессию, посвященную взаимоотношениям двух государств. Кроме того, состоится двухдневная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия" под эгидой ЮНЕСКО.

Об IT-форуме в Ханты-Мансийске

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум прошел с 10 по 11 июня, основой его темой стала "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". По информации организаторов, его посетили около 4 тыс. участников из 52 стран и более 60 регионов России.