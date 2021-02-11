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Су-34 уничтожили штаб условного противника на учениях в Курганской области

В полетах принимало участие до 12 истребителей-бомбардировщиков
© Пресс-служба Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с помощью авиабомб уничтожили заглубленный штаб условного противника на учениях в Курганской области. В полетах принимало участие до 12 самолетов, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Центрального военного округа.

"Экипажи Су-34 отработали пилотирование на малых высотах, находясь вне доступа средств обнаружения ПВО условного противника. В районе боевого применения экипажи бомбардировщиков преодолели системы ПВО противника, используя бортовые средства радиоэлектронного противодействия "Хибины". Исказив сигнал радиолокационных станций сопровождения, пилоты выполнили резкий набор высоты и заход на цель, уничтожив бомбовым ударом заглубленный штаб условного противника", - говорится в сообщении.

Всего к учениям привлекалось до 12 самолетов, 70 единиц аэродромной техники и свыше 500 специалистов служб наземного обеспечения полетов.

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