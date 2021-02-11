Завод подозреваемого в мошенничестве бизнесмена в Югре выплатил долги по зарплате

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура добилась выплаты более 23 млн рублей долга работникам завода "Элкап" в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), принадлежащего подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Андрею Копайгоре. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе региональной прокуратуры.

"После вмешательства прокуратуры работникам АО "Завод Элкап" выплачены долги по заработной плате, а также компенсации за дни задержки зарплаты. Предприятие имело задолженность перед работниками за 2019 год в размере более 23 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

9 февраля 2021 года Сургутский городской суд арестовал Андрея Копайгору, которому принадлежит завод "Элкап", на два месяца - до 5 апреля. Ранее источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, он задержан по подозрению в покушении на мошенничество. После задержания ему стало плохо, он был госпитализирован.