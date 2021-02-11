В Свердловской области направят более 60 млн рублей на стабилизацию цен на хлеб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области примет меры дополнительной поддержки сельхозпредприятий для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. На эти цели будет направлено более 60 млн рублей, сообщил в четверг департамент информационной политики региона.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на хлебобулочные изделия - к концу года цена на них увеличилась на 6%.

"Мы предоставляем хлебопекарным предприятиям и производителям муки субсидии для компенсации части затрат на производство продукции. Это позволит избежать роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия", - приводят в департаменте слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По данным департамента, общий объем субсидий составит 60,7 млн рублей, в том числе 56,5 млн рублей - из федерального бюджета. Около 45 млн будет направлено предприятиям на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий, еще более 16 млн рублей выделят на компенсацию закупки продовольственной пшеницы.

9 декабря 2020 года Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.

Уже через неделю Минпромторг и Минсельхоз России, а также крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года. Также был подготовлен и принят закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.