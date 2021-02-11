В Свердловской области в четыре раза увеличат финансирование рабочих мест для инвалидов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Свердловская область направит в 2021 году 3,3 млн рублей на реализацию программы "Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность", это в четыре раза больше уровня прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального департамента по труду и занятости населения.

"Сумма предоставленных субсидий [в 2020 году] составила 0,8 млн рублей. В 2021 году на реализацию мероприятия "Вовлечение инвалидов в трудовую деятельность" предусмотрено 3,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

По этой программе свердловским работодателям предоставляются субсидии на возмещение затрат на оборудование созданных рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства незанятых инвалидов. Средства выделяются на приобретение, монтаж и установку оборудования, инвентаря, программного обеспечения, а также необходимой мебели.

Всего в 2019-2020 годах, по данным пресс-службы, направлено около 2,4 млн рублей на оснащение 36 рабочих мест. Отмечается, что за данный период специальных рабочих мест в регионе не создавалось.

По данным на 1 января 2021 года, численность инвалидов трудоспособного возраста в Свердловской области составляет более 98 тысяч, из них 25,3 тысяч - работающие. В качестве безработных на учете в службе занятости состоят 3 507 граждан с инвалидностью.