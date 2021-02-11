Экс-главу района в Курганской области осудили за злоупотребление полномочиями

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Кетовского района Курганской области Александр Носков признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он приговорен к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в четверг ТАСС в Кетовском районном суде.

Ранее ТАСС сообщал о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий в отношении Носкова. По данным УФСБ региона, ущерб от его действий превысил 15 млн рублей.

"Признать Носкова Александра Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления", - процитировали приговор в суде, добавив, что с учетом прежнего постановления суда в 2017 году Носков не имеет права занимать указанные должности в течение трех лет. Таким образом, суд переквалифицировал обвинение с "превышения" на "злоупотребление" полномочиями.

По данным правоохранительных органов, Носковым в июне 2015 года в рамках целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года" был заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству водопровода в селе Кетово. Зная, что работы не выполнены в полном объеме, он подписал недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей.

Ранее Носков уже привлекался к уголовной ответственности, в августе 2017 года суд назначил ему 3,5 млн рублей штрафа за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Тогда следствие установило, что с марта 2013 года по июль 2014-го он получил от своего знакомого три взятки по 100 тыс. рублей за содействие в незаконном получении земельных участков в престижных районах по символической стоимости.