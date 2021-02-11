Жителю Сургута предъявили обвинение в нанесении травм двум детям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) предъявили обвинение местному жителю по факту причинения тяжкого вреда здоровью двух малолетних детей. Мальчик и девочка госпитализированы, сообщается в четверг на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Мужчине предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью двоим малолетним"). В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, 9 февраля с 16 до 17 часов (с 14 до 15 мск) 31-летний житель Сургута в квартире одного из домов нанес травмы своему полуторамесячному сыну и полуторагодовалой падчерице. Детей госпитализировали.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). На причастность к совершению преступления проверялись мать детей и ее сожитель - отец младшего ребенка, которые находились дома в момент прибытия скорой медицинской помощи и следственно-оперативной группы. Проверку по факту произошедшего проводит прокуратура ХМАО и детский омбудсмен по Югре.