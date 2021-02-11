Дело экс-советника свердловского вице-губернатора направили в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о взятке бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в четверг.

"Прокуратура ЗАТО города Лесной Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины 1977 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). <...> Уголовное дело направлено в городской суд г. Лесного Свердловской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Русаков с 2014 по 2018 годы в должности заместителя главы администрации ЗАТО Лесной получил незаконные денежные вознаграждения на общую сумму свыше 5,9 млн рублей.

Русаков был задержан по делу о взятке 30 апреля 2020 года, после чего был арестован. Он занимал должность советника вице-губернатора с 2018 года. В департаменте информполитики области сообщали, что он уволился по собственному желанию еще до своего задержания.