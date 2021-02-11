В Кургане арестовали руководителя "Южноуральского дорожного сервиса" по делу о взятке

ТАСС, 11 февраля. Руководитель "Южноуральского дорожного сервиса" арестован в Кургане по обвинению в коррупции. В отношении него возбуждено уголовное дело о даче взятки в размере 800 тыс. рублей должностному лицу администрации Кургана, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Курганской области в отношении фактического руководителя ООО "Южноуральский дорожный сервис" возбуждено уголовное дело о даче взятки в крупном размере, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ. Основным видом деятельности указанного предприятия является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. <…> По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 февраля мужчина лично передал взятку в 800 тысяч рублей должностному лицу администрации Кургана в его служебном кабинете. "Указанная сумма была передана чиновнику за оказание дальнейшего содействия в заключении контракта по благоустройству территории города Кургана, а также за общее покровительство деятельности предприятия. Чиновник обратился в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении", - рассказали в ведомстве.