Заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет снизилась на 10% в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди людей старше 65 лет снизилась на 10% за две недели в Тюменской области, сообщила в четверг руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Наиболее высокие показатели заболеваемости остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и 65 лет и старше. Но за последние две недели эти показатели снизились на 20% и 10% соответственно", - сказала она.

Шарухо добавила, что в регионе остается один очаг групповой заболеваемости коронавирусом в фармацевтической компании, где заболели 15 человек.

Показатель заболеваемости ОРВИ в регионе на 45% ниже эпидпорога. "Заболеваемость ОРВИ детского населения (7-14 лет) в регионе за пятую неделю не превышает эпидпорог, но отмечается увеличение количества зарегистрированных случаев на 38% по сравнению с четвертой неделей 2021 года. Закрытых школ по ОРВИ нет", - уточнила она.

С 16 января в Тюменской области отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля продлена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен также до 28 февраля.

По данным оперативного штаба на 11 февраля, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 29 674 человека, выздоровели 27 860, умерли 265 пациентов.