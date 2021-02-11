Синоптики прогнозируют резкий перепад температур в регионах Урала

ТАСС, 11 февраля. Температура воздуха в части регионов Уральского федерального округа (УФО) повысится в среднем на 20 градусов в конце недели. Также синоптики прогнозируют снегопад и гололедицу, сообщили в региональных гидрометцентрах в четверг.

"В Свердловской области [12 февраля будет] облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем - минус 14-19 градусов, на крайнем юго-западе - до минус девяти, на севере - до минус 23. 13 февраля <...> в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем на юго-западе - минус три - плюс два градуса, на Крайнем севере - минус 18-23", - сообщили в уральском гидрометцентре с уточнением, что в Екатеринбурге ожидается скачок температур 12-13 февраля - с минус 26 до ноля градусов.

По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Челябинской области также ожидается перепад температуры воздуха к субботе. В пятницу ночью минимальная температура воздуха в регионе прогнозируется на уровне 20-30 градусов ниже ноля, дневная - 8-13 градусов ниже ноля. В субботу ночью столбики термометров покажут 2-17 градуса ниже ноля ночью и до пяти градусов выше ноля днем. В воскресенье прогнозируется также до пяти градусов тепла днем.

В Кургане 11 февраля отменили очные занятия 1-2 классов в школах из-за низкой температуры воздуха, занятия проходят дистанционно. Однако уже в пятницу днем, по данным областного гидрометцентра, в регионе резко потеплеет до минус пяти-ноля градусов, местами ожидается небольшой снег. В субботу же температура воздуха составит вплоть до плюс одного градуса, осадки синоптики не обещают.

Небольшой, местами умеренный снег и дождь ожидаются в Тюменской области в ближайшие три дня. 12 февраля еще сохранится морозная погода с температурами до минус 22 градусов днем, но 13 февраля прогнозируется ослабление мороза до минус четырех градусов. Ночью с субботы на воскресенье возможно понижение температурами до минус 11, местами минус 16 градусов, днем в воскресенье - вновь потепление до минус одного градуса.

Наименьший перепад температур прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В Югре, по данным регионального гидрометцентра, 12 февраля ожидаются переменная облачность, небольшой снег, изморозь, температура воздуха ночью до минус 40 градусов, днем до минус 29 градусов. На выходных в регионе прогнозируется температура воздуха ночью до 34 градусов ниже ноля, днем - до минус 24 градусов. На Ямале 13-14 февраля сохранится холодная погода без осадков, с температурами до минус 44 градусов ночью и минус 39 градусов днем.