В Югре вакцину "Спутник V" поставили двум жителям в возрасте 95 и 96 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Самыми возрастными жителями Югры, которым была поставлена вакцина "Спутник V" от коронавируса, стали на текущий момент женщина в возрасте 95 лет и мужчина 96 лет. Всего вакцинацию прошли почти 29 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в четверг ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

"В Югре вакцинацию от коронавируса прошел мужчина 96 лет и женщина 95 лет. В настоящее время это - самые возрастные жители региона, которым поставлена вакцина "Спутник V" в автономном округе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего вакцинацию от коронавируса в Югре прошли к настоящем времени почти 4,9 тыс. жителей старше 60 лет. Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится во всех муниципальных образованиях автономного округа, где суммарно действуют 125 пунктов: 88 стационарных прививочных кабинета и 37 мобильных прививочных бригад. По данным на 11 февраля, всего в регионе от коронавируса привито первым компонентом 28,9 тыс. человек, из них чуть более 7 тыс. полностью завершили вакцинацию.