Полиция в Югре изъяла более 8 тонн контрафактного алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) изъяли более 8 тонн немаркированной алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сургуту при содействии Росгвардии пресекли деятельность по незаконному обороту алкогольной продукции. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ")", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, предприниматель в Сургуте незаконно приобрел партию немаркированного алкоголя на общую сумму порядка 1 млн рублей и поставлял ее в небольшие торговые точки города. Полицейские во время скрытого наблюдения зафиксировали погрузку спиртных напитков в грузовой автомобиль, который впоследствии направился в один из местных магазинов.

"В пути следования автомашину остановили правоохранители, в кузове они обнаружили порядка 80 коробок с алкоголем, которые были спрятаны за крупногабаритной мебелью. При проведении обысков в складских помещениях, арендуемых подозреваемым, полицейские изъяли более 8 тонн различной алкогольной продукции с высоким содержанием этилового спирта", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.