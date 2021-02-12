Музыканты из 15 городов России примут участие в фестивале "New/Open" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Музыканты из 15 российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска и других - примут участие в фестивале "New/Open", который пройдет с 12 по 14 февраля в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В шорт-лист New/Open попали музыканты из 15 городов России: Архангельск, Великий Новгород, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Магнитогорск, Москва, Пенза, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов, Тула, Ульяновск, Уфа", - сказали в пресс-службе. Запланировано участие 50 музыкальных групп, более 20 часов бесплатной живой музыки различных направлений.

Хедлайнерами фестиваля "New/Open" станут группа Shortparis и Леван Горозия - они выступят 13 и 14 февраля, однако вход на их концерты будет платным.

Молодые музыканты получат на фестивале возможность не только показать свое творчество, но и задать вопросы профессионалам индустрии: представителям лейблов, музыкальным журналистам, более опытным артистам - музыкальному редактору шоу "Вечерний Ургант" и "LAB с Антоном Беляевым", продюсеру Сергею Мудрику, заместителю главного редактора "Яндекс.Музыки" Олегу Лузину, директору фестиваля Ural Music Night Евгению Горенбургу и многим другим. Для людей, профессионально занимающихся музыкой, пройдут лекции и мастер-классы от экспертов креативной индустрии.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Это творческий акселератор для российских музыкантов, участники которого смогут получить помощь в реализации своих проектов, общий призовой фонд составит четыре млн рублей.