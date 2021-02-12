Подчиненного главы района Екатеринбурга отправили под домашний арест после обысков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд отправил под домашний арест на два месяца начальника отдела по благоустройству и транспорту Кировского района Екатеринбурга Илью Лободу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в пятницу.

10 февраля, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в дорожно-эксплуатационном управлении Кировского района Екатеринбурга прошли обыски. Были проверены муниципальные контракты.

"[Лобода] отправлен под домашний арест до 9 апреля", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что глава администрации Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков задержан по подозрению в коррупции, а также, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Позже Лошаков был отпущен под подписку о невыезде. Также, по информации источника, в администрации Кировского района сотрудниками ФСБ были проведены обыски по делу о коррупции при ремонте дорог. 2 декабря 2020 года Кировский районный суд прекратил административное дело о нецелевом использовании бюджетных средств в отношении Лошакова, также являющегося фигурантом дела о коррупции.