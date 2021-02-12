Югра направила на устранение последствий пандемии в 2020 году почти 13 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 февраля. /ТАСС/. Расходы Ханты-Мансийского автономного округа, связанные с пандемией коронавируса, составили в 2020 году более 12,8 млрд рублей. Они пошли на оснащение коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты, лекарств, поддержку предпринимателей, некоммерческих организаций, выплаты медикам и нуждающимся жителям, сообщила ТАСС директор департамента финансов - заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

"Расходы в Югре на реализацию мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, а также с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, по итогам 2020 года составили 12 млрд 864,3 млн рублей. Из них 4 млрд 834,7 млн рублей - средства федерального бюджета", - сказала собеседница агентства. Как прокомментировал ТАСС представитель департамента финансов региона, "это значительная сумма расходов для бюджета Югры".

По словам Дюдиной, средства преимущественно были направлены на оснащение коечного фонда, приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, лекарственных препаратов, лабораторного оборудования, выплаты медицинским работникам, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией, на поддержку малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций и социальных предприятий, а также на поддержку муниципалитетов. "Расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса, в 2021 году при необходимости будут осуществляться в рамках утвержденных параметров бюджета автономного округа, а также за счет дополнительно поступающих средств федерального бюджета", - отметила Дюдина, не уточнив, сколько точно на них планируется направить средств.

Доходы бюджета Югры в 2020 году составили 257,3 млрд рублей, расходы - 281,4 млрд рублей, дефицит - 24,055 млрд рублей. Доходы автономного округа на 2021 год составят 224 млрд рублей, расходы - 259 млрд рублей, дефицит - 35,2 млрд рублей.

С января 2021 года в Югре наблюдается снижение числа новых пациентов с коронавирусом в сутки. По данным регионального оперативного штаба, на 11 февраля в регионе зарегистрировано 49 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 120 - за последние сутки. Умерли 697 человек, 46 771 пациент выздоровел.

Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.