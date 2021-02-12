В Челябинской области школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем

ТАСС, 12 февраля. Столкновение школьного автобуса с легковым автомобилем произошло утром в пятницу в Сосновском районе Челябинской области. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Около 07:30 (05:30 мск) 12 февраля школьный автобус, направляясь из поселка Полянный в поселок Солнечный, на автодороге Долгодеревенское - Вахрушево, выезжая налево с второстепенной дороги, не уступил дорогу легковому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге, в результате произошло столкновение", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, в автобусе находились 13 учеников, которые направлялись в школу. "Дети осмотрены, отправлены в школу, по предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудниками ГИБДД в отношении водителя автобуса составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ ("Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения")", - добавили в ведомстве.

Прокуратурой организована проверка соблюдения требований безопасности при осуществлении школьных перевозок.