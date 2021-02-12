Для пожилых жителей Курганской области продлили режим самоизоляции

ТАСС, 12 февраля. Курганские власти продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 28 февраля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

Ранее режим самоизоляции для пожилых был установлен до 11 февраля.

"В Курганской области по решению регионального оперативного штаба по коронавирусу до 28 февраля продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+. <…> Режим самоизоляции для граждан из группы риска является одной из основных мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

Исключение составляют походы в ближайший магазин за продуктами, выгул домашних животных, посещение медучреждений, полиции, суда или прокуратуры, передвижение до места работы. При этом режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и работникам органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

В Курганской области, по данным оперативного штаба на 11 февраля, за период пандемии зафиксировано 16 346 случаев заражения коронавирусом. Из-за ситуации с пандемией в регионе запрещено нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых (исключение - следование ребенка к месту учебы, работы, в больницу и обратно), проведение дискотек. Кроме того, в области действует масочный режим в местах массового пребывания людей, в такси, магазинах, на парковках, в лифтах, а в общественном транспорте - еще и перчаточный.