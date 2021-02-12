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Пандемия COVID-19

Для пожилых жителей Курганской области продлили режим самоизоляции

Он будет действовать до конца февраля

ТАСС, 12 февраля. Курганские власти продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 28 февраля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

Ранее режим самоизоляции для пожилых был установлен до 11 февраля.

"В Курганской области по решению регионального оперативного штаба по коронавирусу до 28 февраля продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте 65+. <…> Режим самоизоляции для граждан из группы риска является одной из основных мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

Исключение составляют походы в ближайший магазин за продуктами, выгул домашних животных, посещение медучреждений, полиции, суда или прокуратуры, передвижение до места работы. При этом режим самоизоляции может не применяться к работникам здравоохранения, руководителям и работникам органов власти, организаций и индивидуальных предпринимателей, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.

В Курганской области, по данным оперативного штаба на 11 февраля, за период пандемии зафиксировано 16 346 случаев заражения коронавирусом. Из-за ситуации с пандемией в регионе запрещено нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых (исключение - следование ребенка к месту учебы, работы, в больницу и обратно), проведение дискотек. Кроме того, в области действует масочный режим в местах массового пребывания людей, в такси, магазинах, на парковках, в лифтах, а в общественном транспорте - еще и перчаточный.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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