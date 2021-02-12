Челябинск в 2021 году закупит 30 трамвайных вагонов

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Челябинск закупит 30 трамвайных вагонов производства АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (УКВЗ) в течение 2021 года для обновления устаревшего трамвайного парка. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время презентации нового односекционного трамвайного вагона.

По словам Текслера, трамвайный парк города не обновлялся с советских времен. "В этом году мы приняли решение и начнем существенно обновлять трамвайный парк. В этом году мы планируем закупить 30 вагонов. <…> В течение трех-четырех лет планируем [закупить] до 200 новых вагонов", - сказал он.

Губернатор также отметил, что в этом году в Челябинске начнется работа по обновлению трамвайных путей. "На этот год запланировано до 10 километров. В этом году начнем с самых проблемных участков, а в течение ближайших 3-4 лет мы эту работу в Челябинске полностью завершим", - отметил он.

По словам губернатора, объем инвестиций в этом году на обновление трамвайного парка составит порядка 1,3-1,4 млрд рублей.

В конце января сообщалось, что новый трамвайный вагон передан в Челябинск для прохождения испытаний, во время которых инженеры-конструкторы УКВЗ смогут проверить ходовые качества и надежность своей разработки в реальных условиях. Обкатка вагона продлится месяц, если испытания пройдут удачно, трамвайный парк страны пополнится новой современной моделью. Новый вагон соответствует всем современным требованиям по уровню вибрации и шума. Его конструкционная скорость - 75 км/ч, максимальная вместимость - 166 человек.

Усть-Катавский вагоностроительный завод способен производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева, но был окончательно выведен из его состава.