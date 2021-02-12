В Югре предъявили обвинение матери троих детей, избитых ее знакомым

Ранее сообщалось, что 9 февраля 31-летний житель Сургута в квартире одного из домов нанес травмы своему полуторамесячному сыну и полуторагодовалой падчерице. В результате дети получили травмы головы и других частей тела, с которыми были госпитализированы. Следователи в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью двоим малолетним").

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) предъявили обвинение местной жительнице, которая допускала жестокое обращение знакомого со своими детьми. Количество госпитализированных детей увеличилось до трех - пострадал ребенок-инвалид, сообщается в пятницу на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В отношении 30-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в течение длительного времени вплоть до 9 февраля 2021 года подозреваемая допускала жестокое обращение с ними сожителя, не обеспечивала надлежащим питанием, не обращалась в больницу для оказания им своевременной медицинской помощи, в том числе после причинения детям телесных повреждений своим знакомым.

По версии следствия, женщина также не проводила необходимого лечения одного из детей, который является инвалидом, и на длительное время оставляла его и еще двух детей без присмотра. В результате ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью, а также причинения телесных повреждений ее сожителем - отцом младшего ребенка - 9 февраля трое детей госпитализированы в истощенном состоянии, а двое из них - 2019 и 2020 годов рождения - с тяжелыми травмами головы и других частей тела, отметили в региональном СУ СКР.

Следователи направили обращение в управление по опеке и попечительству Сургута об изъятии детей из семьи и лишении родителей родительских прав.