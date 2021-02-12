В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по подготовке инфраструктуры к Универсиаде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил провести общественные обсуждения по проектам планировки и межевания территории, предназначенной для сети водоснабжения к Универсиаде-2023. Обсуждения пройдут до 16 марта, сообщили в администрации города в пятницу.

"Проведение общественных обсуждений с 12 февраля по 16 марта 2021 года градоначальник поручил департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга. В них смогут принять участие граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты, правообладатели находящихся в границах определенных земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства", - говорится в сообщении.

Проекты, вынесенные на общественные обсуждения, будут размещены на официальном портале Екатеринбурга 19 февраля. Экспозиция проектов будет организована в здании администрации города.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.