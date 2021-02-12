Курганские власти в 2021 году втрое увеличат объем средств на льготные займы бизнесу

ТАСС, 12 февраля. Курганские власти планируют направить на льготные займы бизнесу в 2021 году более чем в три раза больше средств, чем было потрачено на такую меру поддержки предпринимателей в 2020 году - более 600 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе губернатора области.

"В 2021 году на предоставление льготных займов бизнесу в Курганской области в Фонде микрофинансирования предусмотрено 610 млн рублей", - сказали в пресс-службе, пояснив, что в прошлом году было выдано 67 микрозаймов на 175,7 млн рублей.

В частности, в этом году продолжат действовать введенные в прошлом году по инициативе губернатора Вадима Шумкова льготные микрозаймы "Мини-завод", "Своя ферма", "Микро-услуги", "Микро-фасад".

Предприниматели могут получить до 5 млн рублей под 0,1% годовых. С начала года Фондом микрофинансирования уже выдано четыре льготных займа на общую сумму 11,6 млн рублей. Так, например, мерой поддержки воспользовались резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Варгаши" и "Катайск", направив средства на покупку нового оборудования.

"Микрозаймы позволили в период пандемии оказать весомую поддержку нашему бизнесу. Фактически предприниматели получают средства почти в безвозмездное пользование, всего под 0,1% годовых. В совокупности с другими мерами поддержки <…> в Курганской области инвестор получает очень выгодные условия для старта нового проекта или развития действующего производства. А регион в свою очередь - новые рабочие места для жителей и налоговые поступления в бюджет", - передают в пресс-службе слова директора департамента экономического развития Владимир Ковалева.

Область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована правительством РФ, в результате чего область получила дополнительное финансирование в размере 1 млрд рублей в год.