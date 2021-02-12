В Западную Сибирь до середины февраля пришли 40-градусные морозы

ТАСС, 12 февраля. Сорокаградусные морозы установились в регионах Западной Сибири из-за антициклона до 15 февраля. Аномальные холода - температура ниже нормы на 8-12 градусов - стали причиной роста ПДК вредных веществ в атмосфере, сообщили в пятницу ТАСС в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Установился антициклон от Казахстана до территорий Екатеринбурга и даже Салехарда. Погода ясная, малооблачная, без осадков, холодный воздух антициклона будет очень тяжелый, и прогрев воздушной массы осуществляется через очень верхние слои атмосферы. Температурный фон достигает минус 30-35, местами до 40 градусов мороза, в предстоящие сутки такая погода сохранится. Аномальная температура достигает 8-12 градусов ниже климатической нормы, температуры пока не рекордные", - сказала собеседница агентства.

Представитель гидрометцентра уточнила, что из-за антициклона страдает чистота воздуха в регионе. Ежедневно концентрация вредных примесей в воздухе накапливается, так как грязный воздух в нижних слоях атмосферы не перемешивается с чистым в верхних. "Солнечная ясная погода без осадков как раз признак антициклона - нет восходящих потоков воздуха, который бы от земли поднимался. В антициклоне воздух прижимается к земле", - пояснила она.

Собеседница агентства добавила, что до 15 февраля морозы будут сохраняться в Западной Сибири, в конце недели на территорию макрорегиона придет теплый циклон с западной части России, который призван сменить антициклон. Вредные вещества в воздухе будут накапливаться также до середины февраля.

В связи с прогнозом в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае накануне были введены режимы неблагоприятных погодных условий (НМУ). В пятницу такой режим был продлен в Новосибирской области до 14 февраля.

В период НМУ в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятий. Вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов в регионах, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.

Реакция властей

Власти регионов, а также экстренные службы приступили в связи с морозами к усиленному патрулированию дорог в регионах, а также распространяют оперативные предупреждения. Так, сотрудники ГУ МЧС по Томской области в связи с морозами просят жителей региона воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила пожарной безопасности.

"Специалисты департамента дорожной деятельности получают эти прогнозы и реагируют, усиливают техникой (патрули на дорогах). И мы все работаем в режиме повышенной готовности, в круглосуточном варианте обмениваемся информацией. Готовы развернуть пункты обогрева, при необходимости", - сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Томской области Игорь Толстоносов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского управления автомобильных дорог (Сибуправтодор), на территории Кемеровской, Томской и Новосибирской областей работают около 40 дорожных бригад со средствами обогрева. Дорожные службы могут предоставить автомобилистам, которые вынужденно остановились на трассе в мороз, валенки, теплые куртки, тушенку и горячий чай, а также тепловые пушки и буксир для транспортировки заглохшего авто. По словам собеседницы агентства, с 10 февраля бригады помогли двум водителям, еще для двум автолюбителям помогли установить дорожное ограждение на время, пока за ними не прибудет помощь.

Также морозы стали причиной отмены спортивных состязаний. Ранее сообщалось, что массовую гонку "Лыжня России" перенесли в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Республике Хакасия с 13 февраля на 14 число, либо до конца февраля.