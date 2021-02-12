Курганская прокуратура потребовала у правительства изменить тарифы на обращение с ТКО

ТАСС, 12 февраля. Прокуратура Курганской области потребовала от регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов изменить тариф на оказание услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Правоохранительные органы выяснили, что департамент не исключил из тарифа необоснованные расходы регоператора, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что при установлении на 2021 год ООО "Чистый город" предельного единого тарифа на оказание услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами региональным департаментом были не исключены необоснованные расходы регоператора, связанные с завышением в 2020 году планируемых расходов. В частности, прокурорская проверка выявила неоднократные несоблюдения со стороны регионального оператора потоков вывоза отходов, предусмотренные территориальной схемой, а также завышение им планируемых расходов из заявленного годового объема (массы) ТКО в размере около 65,5 тыс. тонн. <…> В целях восстановления нарушенных прав граждан, бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов прокуратура области внесла в адрес руководителя департамента государственного регулирования цен и тарифов области представление, в котором потребовала изменить тариф и произвести его перерасчет в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре отметили, что при установлении тарифа властями не были исключены и другие необоснованные расходы. "Несмотря на признание Арбитражным судом проведение закупки на транспортирование ТКО на территории города Кургана, заключенное ООО "Чистый город" с ООО "Компания "Экосистема" с нарушением требований антимонопольного законодательства и позицию ФАС России, о том, что цена вышеуказанной закупки в размере более 148 млн рублей не является экономически обоснованной, органом регулирования при утверждении тарифа на обращение с ТКО на 2021 год, указанные расходы также не были исключены", - пояснили в ведомстве.

В области реформа отрасли по обращению с отходами стартовала с 1 января 2020 года. В ряде других регионах России реформа началась раньше - в 2019 году. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология".