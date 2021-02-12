Екатеринбургский зоопарк отстоял в суде право на федеральные меры поддержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Екатеринбургский зоопарк выиграл суд против налоговой инспекции, препятствующей отсрочке налогов в рамках федеральных мер поддержки в пандемию. Сейчас у зоопарка нет задолженностей, сообщила директор зоопарка Светлана Прилепина на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

В мае 2020 года ТАСС сообщал, что зоопарк Екатеринбурга не может добиться переноса уплаты налогов и страховых взносов, предусмотренных федеральными мерами поддержки в пандемию, так как у организации некорректно указан код ОКВЭД (цифровое обозначение видов деятельности, которые заявитель указывает в заявлении о регистрации ИП или ООО - прим. ТАСС). Зоопарк через суд должен был доказать налоговой инспекции, что он является именно зоопарком.

"Вопрос по взаимоотношениям с налоговой инспекцией получил хорошее завершение. Мы выиграли. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда решение межрайонной налоговой инспекции признано недействительным и ущемляющим права зоопарка. Несмотря на то, что оно пришло уже немного позже, нас это вполне устраивает", - сказала она.

По словам Прилепиной, несмотря на финансовые трудности, зоопарк начал 2021 год без долгов по коммунальным услугам, со своевременной выплатой зарплат сотрудникам и с запасом кормов для животных. Этому способствовала поддержка учредителя и городских властей.

Также сложная экономическая ситуация не повлияла на обновление инфраструктуры зоопарка в честь его 90-летия. "Самая главная задача - это создание условий содержания животных, поэтому были серьезные ремонты выполнены по артезианской скважине, которая наполняет наши бассейны для белых и бурых медведей. Были выполнены косметические ремонты с обогащением среды у белых медведей, у львов, в отделе герпетофауны, у крокодила", - отметила Прилепина. По ее словам, также были обновлены аллеи зоопарка, оборудованы новые зоны отдыха и высажены новые газоны и голубые ели.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в зоопарке находятся более 1 тыс. животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещает более полумиллиона человек.