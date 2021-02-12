Первые восемь предприятий вступили в полимерный кластер Тюменской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Первые восемь предприятий вступили в ассоциацию "Нефтехимический кластер Тюменской области", для привлечения новых резидентов ведется работа по созданию особой экономической зоны в Тобольске. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Александр Моор на полях форума ОПК - ТЭК 2021.

Необходимость развития производств по переработке нефтехимического сырья в более высокие переделы отметил президент России Владимир Путин во время посещения площадки завода "ЗапСибНефтехим" в Тобольске в декабре 2020 года.

"Сегодня ассоциация "Нефтехимический кластер Тюменской области" включает в себя восемь предприятий региона. Развитие нефтехимии и переработки полимеров, а также создание полноценного нефтехимического кластера - одно из приоритетных направлений программы инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года. Поэтому правительство региона работает над созданием в Тобольске особой экономической зоны - это станет стимулом для привлечения в регион новых переработчиков полимерной продукции и активизирует развитие нефтехимического кластера", - сказал собеседник агентства.

Глава региона уточнил, что компания "Сибур", с которой у региона заключено соглашение о сотрудничестве, готова содействовать развитию предприятий кластера. "В частности, подразделение "Сибура" "ПолиЛаб" занимается разработкой кейсов и подбором рецептур для изготовления конечной продукции из выпускаемого компанией полимерного сырья", - пояснил Моор.

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний - управляющая компания Нефтепромышленного кластера. Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.