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Первые восемь предприятий вступили в полимерный кластер Тюменской области

По словам губернатора Александра Моора, создание полноценного нефтехимического кластера является одним из приоритетных направлений программы инвестиционного развития региона до 2024 года
Губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме ОПК - ТЭК 2021 Донат Сорокин/ТАСС
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Губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме ОПК - ТЭК 2021
© Донат Сорокин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 февраля. /ТАСС/. Первые восемь предприятий вступили в ассоциацию "Нефтехимический кластер Тюменской области", для привлечения новых резидентов ведется работа по созданию особой экономической зоны в Тобольске. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Александр Моор на полях форума ОПК - ТЭК 2021.

Необходимость развития производств по переработке нефтехимического сырья в более высокие переделы отметил президент России Владимир Путин во время посещения площадки завода "ЗапСибНефтехим" в Тобольске в декабре 2020 года.

"Сегодня ассоциация "Нефтехимический кластер Тюменской области" включает в себя восемь предприятий региона. Развитие нефтехимии и переработки полимеров, а также создание полноценного нефтехимического кластера - одно из приоритетных направлений программы инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года. Поэтому правительство региона работает над созданием в Тобольске особой экономической зоны - это станет стимулом для привлечения в регион новых переработчиков полимерной продукции и активизирует развитие нефтехимического кластера", - сказал собеседник агентства.

Глава региона уточнил, что компания "Сибур", с которой у региона заключено соглашение о сотрудничестве, готова содействовать развитию предприятий кластера. "В частности, подразделение "Сибура" "ПолиЛаб" занимается разработкой кейсов и подбором рецептур для изготовления конечной продукции из выпускаемого компанией полимерного сырья", - пояснил Моор.

Выездное межотраслевое мероприятие "Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли" проходит 11-12 февраля на производственной площадке АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - АО "Нижегородский завод 70-летия Победы". В этом году отраслевые дни организованы при поддержке аппарата зампредседателя правительства РФ, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и правительства Тюменской области. Индустриальным партнером и соорганизатором мероприятия выступает АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Оператором мероприятия является Ассоциация нефтегазосервисных компаний - управляющая компания Нефтепромышленного кластера. Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.

Теги
РоссияНижегородская областьТюменская областьМоор, Александр Викторович
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