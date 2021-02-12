В Свердловской области открылся единый центр по лечению опухолей кожи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Новый Центр онкодерматологии, в котором будут проводить операции и терапию, открылся в Свердловской области. Создание единого пространства позволит отказаться от госпитализации в ряде случаев, что снизит нагрузку на хирургов и сократит время лечения для пациентов, сообщили в пятницу в департаменте информполитики региона.

"Благодаря возможностям центра пациентов [со злокачественными новообразованиями, которые не требуют обширных операций] будут отпускать домой сразу после хирургического вмешательства. Если манипуляция прошла благополучно, пациента отпускают домой в тот же день. Такой подход не только делает посещение поликлиники более удобным и комфортным, но и значительно снижает нагрузку на хирургов, работающих в стационаре: все хирургические вмешательства проводятся малотравматично, под местной анестезией в среднем за 30 минут", - говорится в сообщении.

Ранее такую помощь пациенты могли получить в поликлинике, где при необходимости операции их госпитализировали на несколько дней. Сейчас регион получил единое централизованное пространство, в котором есть возможность проводить малоинвазивные операции амбулаторно, а также оказывать лучевую и фотодинамическую терапию. В новом центре в год будут проводить 700 операций, 500 сеансов лучевой и 100 сеансов фотодинамической терапии, а лечение получат не менее тысячи пациентов, сообщили в департаменте.

Открытие Центра онкодерматологии - одно из первых мероприятий Свердловского онкодиспансера, посвященных Году медицинского работника, который по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева объявлен в 2021 году. В планах проведение ряда научных конференций и творческих проектов, связанных с медицинской тематикой, приуроченных к этому событию.