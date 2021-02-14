Из Екатеринбурга вылетел первый прямой рейс в Дубай после возобновления авиасообщения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Екатеринбурга в Дубай впервые после возобновления авиасообщения, закрытого из-за пандемии. Соответствующие данные опубликованы на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. 29 января пресс-служба компании "Уральские авиалинии" опубликовала информацию о возобновлении прямых рейсов с 14 февраля.

"Вылетел в 05:23 (03:23 мск)", - значится на табло.

Ранее сообщалось, что до конца марта рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до четырех раз в неделю. Решение об открытии полетов за рубеж из Екатеринбурга было принято 28 января.