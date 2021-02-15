Главу поселения на Ямале заключили под домашний арест по обвинению в хищении

ТАСС, 15 февраля. Глава муниципального образования Мужевское в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отправлен под домашний арест по обвинению в хищении муниципального имущества. Ущерб, причиненный главой муниципалитета, превысил 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО в понедельник.

"Салехардским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО расследуется уголовное дело, возбужденное <…> в отношении главы муниципального образования Мужевское. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). <…> По ходатайству следствия к обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020 году селе Мужи Шурышкарского района глава муниципального образования заключил от лица администрации села несколько контрактов с коммерческой организацией "на устройство основания из щебня в селе Восяхово", установив срок их исполнения в 10 дней с момента их подписания. При этом он знал, что работы, предусмотренные данными контрактами, коммерческой организацией выполняться не будут из-за географического расположения села Восяхово, климатических условий и отсутствия транспортной доступности. "После подписания актов о приемке выполненных работ вся сумма была перечислена на счет коммерческой организации. Ущерб, причиненный бюджету муниципального образования Мужевское, составил более 1 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что преступление выявлено сотрудниками УМВД России по ЯНАО при содействии правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.