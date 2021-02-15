В Свердловской области рухнула кровля котельной

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кровля котельной не выдержала тяжести снега и рухнула в поселке Бисерть Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 09:57 мск поступило сообщение об обрушении кровли котельной на территории неэксплуатируемого завода по адресу: Свердловская область, поселок Бисерть. Из-под завала извлекли одного погибшего. По предварительной информации, под завалам может находиться еще один человек", - сказали в МЧС.

Проводится разбор завалов, на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. По предварительным данным, кровля рухнула из-за скопившегося на ней снега.

Это уже не первый случай обрушения кровли из-за снега, жертвами которой становятся люди. В субботу в Новой Москве под тяжестью снега обрушилась кровля ангара, в котором находились семь человек. Один из них погиб, двое были спасены, четверо выбрались из-под завалов самостоятельно. В воскресенье на Промышленной улице в столице рухнула крыша одноэтажного склада, погиб один человек.