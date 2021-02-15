Новый полигон ТКО в Магнитогорске планируют построить весной 2021 года

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Подрядчики в Магнитогорске (Челябинская область) завершат строительство нового полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) весной 2021 года. Это позволит закрыть на рекультивацию действующую свалку, которая расположена недалеко от города, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба областного Министерства экологии.

Магнитогорская городская свалка площадью 35 га начала работать в 1953 году. Мусор на ней периодически горит, что становится причиной неприятного запаха.

"В Магнитогорске к маю ожидаем завершения строительства современного сортировочного комплекса и полигона ТКО. Отметим, создание объектов позволит закрыть свалку в Магнитогорске, приступить к ее рекультивации и обеспечить безопасное обращение с отходами всего магнитогорского кластера", - сказали в пресс-службе.

По данным министерства, строящийся полигон будет иметь мощность 175 тыс. т в год и рассчитан на эксплуатацию до 25 лет. Сортировочный комплекс мощностью до 200 тыс. т в год будет рассчитан на обработку всех отходов магнитогорского кластера, минимальная доля выборки вторсырья составит 20% от входящего потока ТКО.

15 января со ссылкой на губернатора Челябинской области Алексея Текслера сообщалось, в 2021 году будет закончена разработка проектно-сметной документации для рекультивации магнитогорской свалки. Рекультивацию планируется начать с 2022 года.