Экс-главе курганского ГУ МЧС предъявили обвинение по делу о превышении полномочий

ТАСС. 15 февраля. Правоохранительные органы предъявили обвинение бывшему начальнику Главного управления МЧС России по Курганской области Олегу Рожкову в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Рожков был задержан и арестован 27 марта 2019 года. В декабре Курганский областной суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

"Следственным управлением СК РФ по Курганской области завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Курганской области Олега Рожкова. Рожкову по результатам расследования уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения") и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в с марта по апрель 2018 года Рожков был председателем комиссии по приемке продукции по гособоронзаказу, знал о существенных недостатках поставленной техники, но организовал приемку робототехнических средств и составление фиктивных актов о соответствии их техническим условиям, лично подписал и представил к последующей оплате в МЧС России. В результате за непригодную к эксплуатации технику из бюджета поставщику было необоснованно перечислено более 56,5 млн рублей. Также установлено, что с февраля 2019 года по февраль 2020-го Рожков незаконно пользовался в своих личных целях специализированной и спасательной техникой регионального управления МЧС.

Также следствие установило, что в сентябре 2019 года Рожков для того, чтобы избежать снижения своего денежного содержания из-за истечения срока временного исполнения служебных обязанностей начальника ГУ МЧС России по области, сообщил главному бухгалтеру регионального управления ведомства недостоверную информацию о своем дальнейшем назначении на эту должность и убедил ее безосновательно начислять и осуществлять ему выплаты по ранее занимаемой должности. Он успел за несколько месяцев получить не менее 128 тыс. рублей.

Кроме того, отмечается, что в 2018 году Рожков, не желая тратить свои личные средства для покупки дорогостоящих мобильных телефонов, неоднократно давал незаконные указания о их приобретении за счет средств подведомственного учреждения. Впоследствии телефоны стоимостью более 160 тыс. рублей передавались в его личное пользование. Данными телефонами обвиняемый пользовался вплоть до изъятия в рамках расследования данного уголовного дела.